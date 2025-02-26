В Воронежской области построят пять молочных и пять свиноводческих комплексов

В ближайшие пять лет в регионе запланировано строительство еще пяти молочных и пяти свиноводческих комплексов, птицефабрики, завода по глубокой переработке молока, а также крупного мясоперерабатывающего предприятия. По прогнозам воронежского правительства, это позволит нарастить производство молока на 245 тысяч тонн, свинины — на 60 тысяч тонн, яиц — на 300 миллионов штук.