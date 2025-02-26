Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области построят пять молочных и пять свиноводческих комплексов

Реализация проектов позволит создать 1700 новых рабочих мест.

За период с 2019 по 2024 год Воронежская область увеличила объем производства мяса на 26,6%. Ежегодное производство молока превышает 1 миллион тонн. В полтора раза за пять лет вырос объем сельхозпроизводства, он составляет 338,5 миллиарда рублей. Господдержка аграриев за этот период превысила 37 миллиардов рублей.

В ближайшие пять лет в регионе запланировано строительство еще пяти молочных и пяти свиноводческих комплексов, птицефабрики, завода по глубокой переработке молока, а также крупного мясоперерабатывающего предприятия. По прогнозам воронежского правительства, это позволит нарастить производство молока на 245 тысяч тонн, свинины — на 60 тысяч тонн, яиц — на 300 миллионов штук.

Благодаря реализации этих проектов, в регионе появится еще 1700 рабочих мест.

сельское хозяйство