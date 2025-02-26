Сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2025 года. Подробная информация опубликована на официальном сайте Министерство по налогам и сборам.
Согласно данным, с 1 марта 2025 увеличится стоимость 11 марок сигарет. Речь идет про две марки, производимые фабрикой «Неман» и девять — ввозимых государственным предприятием «Беларусьторг».
Говорится, что на 35 копеек станут дороже марки NZ Charm Рэд, NZ Charm Браун, которые производит фабрика «Неман». Указанные сигареты будут стоить пять рублей. Вместе с тем увеличится в цене на 10 копеек и весь Сhapman, который ввозит «Беларусьторг». Стоимость данных марок сигарет составит 7,80 рубля.
Что касается сигарет, которые производятся компаниями «Интер Тобакко», «Табак-инвест», «АЛИДИ-Вест», «Сентони ПРО», то не подорожают с 1 марта. Также останется без изменений цена марок сигаре, которые импортирует компания «Сентони ПРО».
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