Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2025

МНС Беларуси сообщило о подорожании сигарет с 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

Сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2025 года. Подробная информация опубликована на официальном сайте Министерство по налогам и сборам.

Согласно данным, с 1 марта 2025 увеличится стоимость 11 марок сигарет. Речь идет про две марки, производимые фабрикой «Неман» и девять — ввозимых государственным предприятием «Беларусьторг».

Говорится, что на 35 копеек станут дороже марки NZ Charm Рэд, NZ Charm Браун, которые производит фабрика «Неман». Указанные сигареты будут стоить пять рублей. Вместе с тем увеличится в цене на 10 копеек и весь Сhapman, который ввозит «Беларусьторг». Стоимость данных марок сигарет составит 7,80 рубля.

Что касается сигарет, которые производятся компаниями «Интер Тобакко», «Табак-инвест», «АЛИДИ-Вест», «Сентони ПРО», то не подорожают с 1 марта. Также останется без изменений цена марок сигаре, которые импортирует компания «Сентони ПРО».

Ранее Минфин увеличил стоимость на скупаемые у белорусов золото, серебро и платину.

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.

А еще мощнейший выброс плазмы случился на Солнце 25 февраля — что ждать белорусам.