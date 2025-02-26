Сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2025

Говорится, что на 35 копеек станут дороже марки NZ Charm Рэд, NZ Charm Браун, которые производит фабрика «Неман». Указанные сигареты будут стоить пять рублей. Вместе с тем увеличится в цене на 10 копеек и весь Сhapman, который ввозит «Беларусьторг». Стоимость данных марок сигарет составит 7,80 рубля.