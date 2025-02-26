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Сколько накопили казахстанцы на пенсионных счетах?

По состоянию на 1 февраля 2025 года пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 22,64 трлн тенге. За последние 12 месяцев пенсионные активы выросли на сумму свыше 4,52 трлн тенге, передает BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), составили на 1 февраля 2025 года более 21,69 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 23,8%. Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) — 650,21 млрд тенге (рост за 12 месяцев — 12,5%). Наибольший прирост за истекшие 12 месяцев (45,2%) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые составили порядка 8 млрд тенге.

Объем обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составил около 270,08 млрд тенге. Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь 2025 года составили порядка 234,24 млрд тенге (рост на 24,8% или на 46,56 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).

информирует ЕНПФ

На индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.02.2025 г. поступило более 200,33 млрд тенге (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ОПВ увеличился на 13,9%), ОППВ — более 12,17 млрд тенге (рост на 17,9%), ДПВ — 295,0 млн тенге (рост на 1,1%). Объем взносов за счет ОПВР за январь 2025 г. составил 21,44 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за январь 2025 года составили порядка 128,86млрд тенге, что больше объема выплат прошлогоднего аналогичного периода на 65,40 млрд тенге или на 103,1%.

Более 78,09 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 16,78 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 8,2%.

За указанный период также осуществлены выплаты по наследству — более 6,32 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК — более 3,29 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью — 272,60 млн тенге, выплаты на погребение — 989,23 млн тенге. В страховые организации переведена сумма порядка 23,1 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 523 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты — 993 040 тенге.

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2025 года составило более 17,24 млн единиц. При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 февраля 2025 г. составило около 12,51 млн единиц, из них: более 11,15 млн — по ОПВ, более 718,56 тыс. — по ОППВ, 441,96 тыс. — по ДПВ.

Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило более 4,73 млн единиц.

экономика