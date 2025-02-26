Сколько накопили казахстанцы на пенсионных счетах?

На индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.02.2025 г. поступило более 200,33 млрд тенге (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ОПВ увеличился на 13,9%), ОППВ — более 12,17 млрд тенге (рост на 17,9%), ДПВ — 295,0 млн тенге (рост на 1,1%). Объем взносов за счет ОПВР за январь 2025 г. составил 21,44 млрд тенге.