Волгоградцы мечтают о пенсии в 48 тысяч рублей

Согласно исследованию SuperJob, жители Волгограда считают достойной пенсию в размере 48 500 рублей.
Интересно, что за последние два года представления о «достойной пенсии» постепенно росли: в июне 2024 года эта сумма составляла 46 600 рублей, в декабре 2023 — 44 700 рублей, в апреле 2023 — 42 900 рублей, а в ноябре 2022 года волгоградцы называли цифру 42 400 рублей.
С начала 2024 года изменились правила начисления страховых взносов. Теперь, чтобы получить максимальное количество пенсионных баллов за год, необходимо зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц. А чем больше баллов, тем выше будет будущая пенсия.
Но о каких суммах мечтают россияне в целом? По данным опроса, сегодня «достойной» пенсией считается 49 600 рублей, что на 3% больше, чем в июне 2024 года. При этом ожидания сильно зависят от возраста: молодежь до 25 лет считает достаточным 47 400 рублей, а россияне старше 45 лет называют сумму 50 200 рублей. Уровень дохода также играет важную роль. Те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, готовы довольствоваться пенсией в 45 900 рублей, а граждане с доходом от 100 тысяч рублей ожидают 51 000 рублей.
Географические различия тоже заметны. Москвичи и петербуржцы лидируют по пенсионным запросам: 52 400 и 51 700 рублей соответственно. Хабаровск занимает третье место с суммой 50 000 рублей, за ним следуют Тюмень (49 700 рублей) и Ростов-на-Дону (49 600 рублей). А вот жители Астрахани (45 200 рублей), Ярославля (46 100 рублей) и Новокузнецка (46 200 рублей) оказались более скромными в своих ожиданиях.
Любопытно, что с июня 2024 года пенсионные запросы сильнее всего выросли в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%). Видимо, жители этих городов стали больше задумываться о своем будущем и повысили планку ожиданий.