Волгоградцы мечтают о пенсии в 48 тысяч рублей

Но о каких суммах мечтают россияне в целом? По данным опроса, сегодня «достойной» пенсией считается 49 600 рублей, что на 3% больше, чем в июне 2024 года. При этом ожидания сильно зависят от возраста: молодежь до 25 лет считает достаточным 47 400 рублей, а россияне старше 45 лет называют сумму 50 200 рублей. Уровень дохода также играет важную роль. Те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, готовы довольствоваться пенсией в 45 900 рублей, а граждане с доходом от 100 тысяч рублей ожидают 51 000 рублей.