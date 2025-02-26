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В Перми утверждён проект постройки ТЦ на месте ресторана «Живаго»

Речь идёт об участке по улице Ленина, 37.

Источник: Аргументы и факты

Проект строительства торгового центра на месте ресторана «Живаго» был утверждён в Перми, сообщает «Новый компаньон».

Как рассказывает издание, проект возведения многофункционального административно-торгового центра был рассмотрен государственной историко-культурной экспертизой. Новое строительство планируют начать на участке по улице Ленина, 37, на месте ресторана «Живаго». Научно-проектную документацию разрабатывало ООО «Приоритет-Проект» по заказу нового владельца здания.

В документе, опубликованном на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия, сказано, что здание ресторана было построено с отступом от красной линии квартала, где все здания построены по его границе. Это произошло ещё задолго до появления «Живаго» — в 1964 году, когда на месте столовой НКВД построили кафе «Юность». Известно, что новое здание будет не более 28 метров в высоту, так как это максимальный показатель для достопримечательного места, где его возведут. По кадастровой карте данный участок площадью 3 тысячи квадратных метров разрешено использовать для постройки многофункциональных зданий — административных, обслуживающих и деловых объектов.

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