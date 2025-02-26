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БелАЭС с момента пуска выработала 40 миллиардов кВт/ч электричества

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Белорусская атомная станция с момента ввода в эксплуатацию выработала свыше 40 миллиардов кВт/ч электроэнергии, сообщили в среду в Министерстве энергетики Беларуси.

Источник: Social media page of Белорусская атомная электростанция

Это позволило заместить более 10 миллиардов кубических метров природного газа, значительно снизить валютную нагрузку на экономику.

говорится в сообщении

Там также подчеркивается, что благодаря работе станции выбросы парниковых газов в атмосферу сократились на 14 миллионов тонн.

В настоящее время БелАЭС обеспечивает около 40% потребностей республики в электричестве.

В прошлом году станция выработала 15,7 миллиарда кВт/ч электроэнергии, что на треть больше, чем в 2023-м.

Ранее в январе текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным строительство в республике второй АЭС. Он тогда пояснил, что место для возведения новой станции еще не определено, но потенциальные локации есть — например, площадка южнее Могилева.

БелАЭС

Строительство атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт недалеко от города Островец стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.

Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.

экономика
энергетика