БелАЭС с момента пуска выработала 40 миллиардов кВт/ч электричества

Ранее в январе текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным строительство в республике второй АЭС. Он тогда пояснил, что место для возведения новой станции еще не определено, но потенциальные локации есть — например, площадка южнее Могилева.