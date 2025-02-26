Красноярские работодатели увеличивают зарплаты для молодежи: рост на 23%

Наибольший интерес со стороны работодателей наблюдается в сфере доставки. В этом январе количество вакансий для курьеров, доступных кандидатам от 16 лет, увеличилось на целых 131%! Средняя зарплата на этой позиции достигла 57 995 рублей в месяц. Эта работа остается одной из самых доступных для молодежи, так как не требует специальной подготовки. Однако стоит отметить, что указанные суммы в объявлениях часто представляют собой максимальные значения; фактический доход курьеров может варьироваться в зависимости от числа заказов, чаевых и других факторов.