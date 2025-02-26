Красноярские работодатели увеличивают зарплаты для молодежи: рост на 23%

Эксперты платформы Авито Работы проанализировали изменения средних зарплат для соискателей с 16 лет за период январь 2024/2025 и обнаружили, что предложения выросли на 23% по сравнению с прошлым годом.
Наибольший интерес со стороны работодателей наблюдается в сфере доставки. В этом январе количество вакансий для курьеров, доступных кандидатам от 16 лет, увеличилось на целых 131%! Средняя зарплата на этой позиции достигла 57 995 рублей в месяц. Эта работа остается одной из самых доступных для молодежи, так как не требует специальной подготовки. Однако стоит отметить, что указанные суммы в объявлениях часто представляют собой максимальные значения; фактический доход курьеров может варьироваться в зависимости от числа заказов, чаевых и других факторов.
Кроме того, количество предложений для бариста также возросло на 9%. Работодатели активно привлекают представителей «цифрового поколения» на эту должность, предлагая среднюю зарплату в 34 438 рублей при фиксированном графике.
В целом, работодатели сосредоточены на массовых линейных специальностях, где наблюдается наибольший дефицит кадров. Эти профессии не требуют специальных знаний, что позволяет легко вводить молодых кандидатов в рабочий процесс. Напомним, что согласно законодательству, рабочее время для сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет ограничено 7 часами в день и 35 часами в неделю, а при совмещении работы с учебой — до 4 часов в день.