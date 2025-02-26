Назван размер самой большой пенсии в Казахстане

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявили, что с начала 2025 года из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии — 234,2 млрд.