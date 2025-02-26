Реконструкцию участка трассы «Воронеж — Тамбов» оценили в 7 млрд рублей

Контракт на первый этап работ за 1,2 млрд руб. в 2021 году также ушел «Возрождению», на второй этап в 2022-м — воронежскому «СМУ-90» за 1,7 млрд руб. В ходе работ первая очередь подорожала до 1,5 млрд руб., вторая — до 2,35 млрд руб.