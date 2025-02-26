В Петербурге будут выпускать импортозамещающие детали для «Автоваза»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) будет выпускать импортозамещающие детали для автомобилей Lada, сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
«Военно-промышленный холдинг КМЗ в рамках федерального проекта на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отрасли автомобилестроения, разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя», — рассказал он.
Общая сумма инвестиций в оба проекта составляет более 44 млн рублей. Результат работы ожидается в конце 2025 года.
Подушка левой опоры подвески двигателя предназначена для крепления силового агрегата на кузов и подрамник в подкапотном пространстве автомобилей семейства Lada Vesta. Штанга задней подвески двигателя также будет применяться при производстве этих автомобилей.
По словам Даниленко, в качестве опытной партии будет произведено 40 образцов изделий. Все они пройдут стендовые испытания и испытания в составе автомобиля для подтверждения наработки на безотказность не менее 155 часов, после чего производство будет поставлено на поток.
Ранее эти детали поставлял венгерский производитель пневматических рессор для автомобилей, прицепов и автобусов, а также немецкая компания. В перспективе изделия будут устанавливать и на тяжелые грузовики «Камаз».
При разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы. Объем рынка этих изделий составит более 3 млрд рублей в год.