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В Петербурге будут выпускать импортозамещающие детали для «Автоваза»

Объем рынка этих изделий составит более 3 млрд рублей в год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) будет выпускать импортозамещающие детали для автомобилей Lada, сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

«Военно-промышленный холдинг КМЗ в рамках федерального проекта на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отрасли автомобилестроения, разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя», — рассказал он.

Общая сумма инвестиций в оба проекта составляет более 44 млн рублей. Результат работы ожидается в конце 2025 года.

Подушка левой опоры подвески двигателя предназначена для крепления силового агрегата на кузов и подрамник в подкапотном пространстве автомобилей семейства Lada Vesta. Штанга задней подвески двигателя также будет применяться при производстве этих автомобилей.

По словам Даниленко, в качестве опытной партии будет произведено 40 образцов изделий. Все они пройдут стендовые испытания и испытания в составе автомобиля для подтверждения наработки на безотказность не менее 155 часов, после чего производство будет поставлено на поток.

Ранее эти детали поставлял венгерский производитель пневматических рессор для автомобилей, прицепов и автобусов, а также немецкая компания. В перспективе изделия будут устанавливать и на тяжелые грузовики «Камаз».

При разработке изделий будут учитываться только материалы и комплектующие отечественной производственной базы. Объем рынка этих изделий составит более 3 млрд рублей в год.

автопром