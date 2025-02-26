Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

«Средства получат 55 регионов, заявивших о потребности в федеральном финансировании. С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.