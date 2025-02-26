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Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Крым и Севастополь в этом году получат из федерального бюджета 44 миллиона рублей по программе социальной газификации. В общей сложности правительство направит в регионы 1 млрд рублей на эти цели. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, Крым получит свыше 30 миллионов рублей, а Севастополь больше 14 миллионов.

«Средства получат 55 регионов, заявивших о потребности в федеральном финансировании. С их помощью участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.

На поддержку могут рассчитывать многодетные семьи, люди с низкими доходами, участники СВО и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, а также инвалиды I группы и граждане, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Программа социальной газификации работает с 2021 года. Начиная с февраля 2023 года государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому.

В конце минувшего года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика за год втрое ускорила темпы социальной газификации, поднявшись на 16 место по стране и выполнив более 90 процентов плана.

Весной 2024 года председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк отмечал, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80%.

По информации главы крымского правительства, в 2023 году на программу газификации направлено было почти 2,9 млрд рублей. По информации местных властей, до 2026 года в Крыму газ появится в 14 селах республики.

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