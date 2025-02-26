В Краснодарском крае назвали достойной пенсию в 48,7 тысяч рублей

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в крае стоматологи имеют возможность зарабатывать до 500 000 рублей в месяц. По данным на конец 2024 года, на платформе было размещено более 1,7 тысячи вакансий, что на 16% превышает уровень 2023 года. Увеличение спроса на специалистов в области стоматологии составило 17%.