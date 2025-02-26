В Краснодарском крае назвали достойной пенсию в 48,7 тысяч рублей

Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы «SuperJob».
Анализ ответов респондентов из разных регионов страны показал динамику представлений краснодарцев о размере достойной пенсии. За последний год желаемый уровень пенсии вырос с 43,5 тысяч рублей до 48,7 тысяч рублей.
Отмечается, что пожелания по размеру пенсии зависят от возраста: у более молодых респондентов они ниже, а у людей старше 45 лет — выше.
Национальное исследование показало, что средний размер достойной пенсии по стране составляет 49,6 тысяч рублей. Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают оптимальным размером пенсии 52,4 тысячи и 51,7 тысячи рублей соответственно. На третьем месте по уровню ожидаемых пенсионных выплат находится Хабаровск (50 тысяч рублей).
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в крае стоматологи имеют возможность зарабатывать до 500 000 рублей в месяц. По данным на конец 2024 года, на платформе было размещено более 1,7 тысячи вакансий, что на 16% превышает уровень 2023 года. Увеличение спроса на специалистов в области стоматологии составило 17%.