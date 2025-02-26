В Волгограде продавали опасные сливки и творог

Согласно данным проверки, из 35 литров сырого коровьего молока предприниматель якобы произвел 8 литров сливок, 6 килограммов творога и при этом умудрился оставить 10 литров молока. Эксперты подчеркивают, что такие объемы продукции физически невозможно получить из указанного количества сырья — для этого потребовалось бы значительно больше молока.