В Волгограде продавали опасные сливки и творог

В Волгоградской области на производственной площадке индивидуального предпринимателя были обнаружены серьезные нарушения в процессе изготовления молочной продукции.
Специалисты Россельхознадзора выявили, что объемы произведенных продуктов не соответствуют количеству использованного сырья, что вызвало подозрения в фальсификации.
Согласно данным проверки, из 35 литров сырого коровьего молока предприниматель якобы произвел 8 литров сливок, 6 килограммов творога и при этом умудрился оставить 10 литров молока. Эксперты подчеркивают, что такие объемы продукции физически невозможно получить из указанного количества сырья — для этого потребовалось бы значительно больше молока.
В ходе проверки были выявлены нарушения требований федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, была нарушена система прослеживаемости пищевой продукции, что делает невозможным контроль ее происхождения и качества.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия вынесло предпринимателю официальное предостережение. Вся документация на продукцию была аннулирована, что делает ее дальнейшую реализацию незаконной.