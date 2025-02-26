В Омске взлетела аренда маленьких однокомнатных квартир и студий

За год, с февраля 2024 года, аренда таких квартир подорожала во всех городах без исключения.
По подсчетам аналитиков ресурса «Мир квартир», арендовать такую квартиру в Омске можно в среднем за 20 392 рубля в месяц. Это на 33,1% дороже, чем год назад, то есть примерно на 5 тысяч рублей.
Среди российских городов-миллионников сильнее Омска арендная плата выросла только в Перми (+45,4%) и Волгограде (+33,8%), при этом дешевле Омска среди миллионников можно снять квартиру только в Волгограде (20 188 рублей) и Красноярске (19 321 рубль).