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В Омске взлетела аренда маленьких однокомнатных квартир и студий

Эксперты одного из сервисов объявлений о недвижимости проанализировали арендные ставки на квартиры-студии и однокомнатные квартиры в 70 российских городах.

Источник: SuperOmsk.ru

За год, с февраля 2024 года, аренда таких квартир подорожала во всех городах без исключения.

По подсчетам аналитиков ресурса «Мир квартир», арендовать такую квартиру в Омске можно в среднем за 20 392 рубля в месяц. Это на 33,1% дороже, чем год назад, то есть примерно на 5 тысяч рублей.

Среди российских городов-миллионников сильнее Омска арендная плата выросла только в Перми (+45,4%) и Волгограде (+33,8%), при этом дешевле Омска среди миллионников можно снять квартиру только в Волгограде (20 188 рублей) и Красноярске (19 321 рубль).

недвижимость