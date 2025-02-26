С начала 2025 года селёдка в Калининградской области подорожала на 15%. Об этом сообщает «Business FM Калининград».
Рыба, которая поступает на местные прилавки, добывается в Норвежском море. Затраты на её вылов за последние два месяца выросли из-за санкций на заход российского флота в иностранные порты.
«У нас нет замороженной сельди в супермаркетах. Мы закупаем только пресервы у производителей. В январе-феврале мы от всех поставщиков получили повышение цен от 10 до 20%», — уточнил заместитель гендиректора компании «Spar-Калининград» Алексей Елаев.
В то же время в «большой России» из-за растущих темпов вылова цены упали на 20%. Например, килограмм тихоокеанской селёдки стоит 120 рублей. На Центральном рынке Калининграда кило слабосолёной рыбы обойдётся минимум в 395 рублей. Пресервы из филе в супермаркетах подорожали до 230 рублей, хотя до Нового года цена не превышала 200 рублей.
«Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» предупредили магазины о подорожании продукции на 5−20% до конца года.