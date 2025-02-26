С начала 2025 года селёдка в Калининградской области подорожала на 15%

В то же время в «большой России» из-за растущих темпов вылова цены упали на 20%. Например, килограмм тихоокеанской селёдки стоит 120 рублей. На Центральном рынке Калининграда кило слабосолёной рыбы обойдётся минимум в 395 рублей. Пресервы из филе в супермаркетах подорожали до 230 рублей, хотя до Нового года цена не превышала 200 рублей.