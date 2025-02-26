Новое производство литых деталей для сельхозтехники запустили в Саранске

Как сообщает пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП), инвестиции в проект составили более 600 млн рублей, из которых 214,5 млн предоставлены Фондом по программе «Комплектующие изделия».
Предприятие провело реконструкцию цеха и наладило выпуск литых деталей: педалей, вилок, колес катка и культиватора. Ежегодный объем производства составляет около 250 тонн продукции, которая отправляется на сборочные конвейеры отечественных тракторов и комбайнов, обеспечивая высокий уровень локализации (около 100%). Сырье поставляют российские металлургические предприятия: чугун — «Тулачермет», стальной лом — «Мордовская заготовительная компания» и «Мордоввторсырье».
Помимо этого, запущено серийное производство комплектующих для вагоностроения и автобусов, деталей для запорной арматуры и скважин, а также утяжелителей для энергетической отрасли. Общий объем производства составит до 2,4 тонн в год.
Средства займа ФРП использованы для покупки современного оборудования, в основном отечественного производства. Это литейный комплекс, станки для производства пенополистирольных моделей, шлифовальные и токарные станки, оборудование для резки пенопласта, термопечи и лабораторные установки.
Ранее сообщалось, что объём промпроизводства Мордовии увеличился на 20%