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Новое производство литых деталей для сельхозтехники запустили в Саранске

Саранский производитель катанки «ЭМ-КАТ», входящий в группу компаний «Оптикэнерго», запустил серийное производство деталей для сельхозтехники.

Как сообщает пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП), инвестиции в проект составили более 600 млн рублей, из которых 214,5 млн предоставлены Фондом по программе «Комплектующие изделия».

Предприятие провело реконструкцию цеха и наладило выпуск литых деталей: педалей, вилок, колес катка и культиватора. Ежегодный объем производства составляет около 250 тонн продукции, которая отправляется на сборочные конвейеры отечественных тракторов и комбайнов, обеспечивая высокий уровень локализации (около 100%). Сырье поставляют российские металлургические предприятия: чугун — «Тулачермет», стальной лом — «Мордовская заготовительная компания» и «Мордоввторсырье».

Помимо этого, запущено серийное производство комплектующих для вагоностроения и автобусов, деталей для запорной арматуры и скважин, а также утяжелителей для энергетической отрасли. Общий объем производства составит до 2,4 тонн в год.

Средства займа ФРП использованы для покупки современного оборудования, в основном отечественного производства. Это литейный комплекс, станки для производства пенополистирольных моделей, шлифовальные и токарные станки, оборудование для резки пенопласта, термопечи и лабораторные установки.

Ранее сообщалось, что объём промпроизводства Мордовии увеличился на 20%