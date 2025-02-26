В Приморье построят новый мост за миллиард

Согласно документации, работы охватят участок от 1+800 км до 3+000 км, включая строительство моста. Начало работ запланировано на 1 апреля 2025 года, а окончание — на 1 ноября 2027 года.
Подрядчик обязан будет выполнить широкий спектр работ. Среди которых возведение конструкций, устройство дорожного полотна, трубопроводов, наружных инженерных сетей, строительство моста, установка знаков и благоустройство территории. При этом согласно графику работ демонтаж моста запланирован на 2026 год.
Напомним, что в Приморском крае наблюдается сложная ситуация с автомобильными мостами. Большинство из них находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии.