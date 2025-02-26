В Новосибирске аренда малогабаритных квартир подорожала на 10%

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко отметил, что с февраля 2024 года небольшие объекты на рынке аренды подорожали на уровне обычных однокомнатных квартир. Он добавил, что спрос на такие квартиры остается высоким: с одной стороны, они дешевле стандартных «однушек», но, с другой стороны, подходят не всем арендаторам. Луценко также сообщил, что предложение увеличилось на 75%, объяснив это тем, что собственники квартир-студий в новостройках, приобретенных в предыдущие годы с инвестиционными целями, часто не могут их продать по желаемой цене из-за недоступности ипотеки. Однако аренда подорожала, что делает такие объекты выгодными для сдачи. Он выразил ожидание дальнейшего роста ставок на аренду, но с более умеренными темпами, так как основной скачок уже произошел.