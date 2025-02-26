В Новосибирске аренда малогабаритных квартир подорожала на 10%

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» провели замеры арендных ставок на квартиры-студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м в 70 крупнейших населенных пунктах России. За год, начиная с февраля 2024 года, арендные ставки выросли во всех исследованных городах без исключения. Новосибирск вошел в число городов, где съёмное жилье подорожало не очень сильно.
Наибольшее увеличение цен на аренду таких квартир зафиксировано в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%), Курске (+64,1%), Череповце (+62,4%), Оренбурге (+60%), Саранске (+56,8%), Туле (+55,4%), Владикавказе (+55%) и Тольятти (+53,8%).
Наименьший рост наблюдался в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%), Тюмени (+8,3%), Краснодаре (+9,8%), Новосибирске (+10%), Сочи (+10,9%), Мурманске (+10,9%), Томске (+11,9%) и Сургуте (+15,1%). В Новосибирске средняя цена аренды квартиры-студии в настоящее время составляет 27 611 рублей.
В Москве цены на квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры увеличились на 26,4%, достигнув 53 684 рублей в месяц, в Московской области — на 32,3%, составив 33 380 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%, до 32 415 рублей в месяц.
В целом по стране аренда квартир площадью до 32 кв. м за год подорожала на 30,8% и теперь составляет 23 006 рублей в месяц.
Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко отметил, что с февраля 2024 года небольшие объекты на рынке аренды подорожали на уровне обычных однокомнатных квартир. Он добавил, что спрос на такие квартиры остается высоким: с одной стороны, они дешевле стандартных «однушек», но, с другой стороны, подходят не всем арендаторам. Луценко также сообщил, что предложение увеличилось на 75%, объяснив это тем, что собственники квартир-студий в новостройках, приобретенных в предыдущие годы с инвестиционными целями, часто не могут их продать по желаемой цене из-за недоступности ипотеки. Однако аренда подорожала, что делает такие объекты выгодными для сдачи. Он выразил ожидание дальнейшего роста ставок на аренду, но с более умеренными темпами, так как основной скачок уже произошел.