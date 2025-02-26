На дороги Сочи высыпали более тысячи тонн противогололедных реагентов за сутки

Отмечается, что Сочи успешно пережил пик снегопада, избежав серьезных сбоев в работе инфраструктуры и возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются на курорте. Ночью температура опускалась до −6 градусов, что привело к гололедице на дорогах.