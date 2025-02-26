На дороги Сочи высыпали более тысячи тонн противогололедных реагентов за сутки

За минувшие сутки на дороги Сочи высыпали свыше тысячи тонн песко-соляной смеси. В устранении последствий снегопада задействованы 172 человека и 154 единицы спецтехники, рассказали в мэрии курорта.
Отмечается, что Сочи успешно пережил пик снегопада, избежав серьезных сбоев в работе инфраструктуры и возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются на курорте. Ночью температура опускалась до −6 градусов, что привело к гололедице на дорогах.
«Все службы работают в усиленном режиме, действует круглосуточное дежурство специализированных бригад», — отметили в пресс-службе городской администрации.
Обеспечен проезд ко всем социально значимым объектам. Общественный транспорт функционирует в штатном режиме, хотя на некоторых маршрутах автобусы могут не доезжать до конечных остановок из-за дорожной ситуации. Инфраструктура жизнеобеспечения курорта работает стабильно.
Ранее сообщалось, что в Сочи 13 управляющих компаний получили предостережения за плохую уборку снега и льда.
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