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На дороги Сочи высыпали более тысячи тонн противогололедных реагентов за сутки

Последствия снегопада в Сочи устраняют 172 человека и 154 спецмашины.

За минувшие сутки на дороги Сочи высыпали свыше тысячи тонн песко-соляной смеси. В устранении последствий снегопада задействованы 172 человека и 154 единицы спецтехники, рассказали в мэрии курорта.

Отмечается, что Сочи успешно пережил пик снегопада, избежав серьезных сбоев в работе инфраструктуры и возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются на курорте. Ночью температура опускалась до −6 градусов, что привело к гололедице на дорогах.

«Все службы работают в усиленном режиме, действует круглосуточное дежурство специализированных бригад», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Обеспечен проезд ко всем социально значимым объектам. Общественный транспорт функционирует в штатном режиме, хотя на некоторых маршрутах автобусы могут не доезжать до конечных остановок из-за дорожной ситуации. Инфраструктура жизнеобеспечения курорта работает стабильно.

Ранее сообщалось, что в Сочи 13 управляющих компаний получили предостережения за плохую уборку снега и льда.

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