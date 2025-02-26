Минтруда сказало, кто может получить пособие в 537 рублей в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили пять нюансов о пособии по уходу за пожилым в возрасте старше 80 лет или инвалидом I группы. Сказано, что размер пособия при уходе за одним нетрудоспособным составит 100% размера бюджета прожиточного минимума, или 447,64 рубля. Такая сумма будет выплачиваться до апреля 2025 года.
Вместе с тем при уходе за двумя и более нетрудоспособными пособие составит 120% БПМ, или более 537 рублей. В Минтруда отметили, что за назначением указанной выплаты необходимо обращаться в службу «Одно окно» местного органа власти. Также можно обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.
Также в ведомстве пояснили, что можно работать и получать пособие. Это касается родителей, детей, супругов, опекунов (попечителей) инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, если они работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени; зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя и не ведут деятельность в связи с прекращением или приостановлением своей деятельности.
Вместе с тем у органов социальной защиты есть право проводить мониторинги, чтобы удостовериться в том, что получатель пособия действительно заботится о своем подопечном.