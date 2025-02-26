Минтруда сказало, кто может получить пособие в 537 рублей в Беларуси

Также в ведомстве пояснили, что можно работать и получать пособие. Это касается родителей, детей, супругов, опекунов (попечителей) инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, если они работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени; зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя и не ведут деятельность в связи с прекращением или приостановлением своей деятельности.