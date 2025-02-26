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В Пермском крае местная жительница через суд выгнала своего мужа из квартиры

Экс-супруг отказывался покидать общее гнездышко.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Прикамья выселила бывшего мужа при помощи судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

После развода бывшая жена попросила экс-супруга покинуть квартиру, которой она владеет по договору дарения единолично. Но он отказывался выселяться. Женщина пыталась выгнать нелегального жильца из дома самостоятельно, но он всегда возвращался обратно.

После чего женщина обратилась в суд. Там ее поддержали и обязали бывшего супруга покинуть квартиру. Однако, несмотря на решение суда, мужчина не торопился покидать общее гнездышко.

Тогда с мужчины взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, а после беседы с приставом прикамец все же съехал.