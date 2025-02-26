Между Серовом и Сосьвой отремонтируют 8 километров дороги за 356 миллионов

В Свердловской области ищут подрядчика на первый этап ремонта дороги, проходящей от Серова до поселка Гари через Сосьву. Соответствующая информация 24 февраля появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Начальная стоимость лота составила 356 миллионов 632 тысячи 473,84 рубля.
— Объект закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги на участке от 33 до 49 километра на территории Сосьвинского городского округа. Первый этап, — говорится на портале.
Ремонт должен быть выполнен на трех участках, включающих в себя полотно с 33 по 41 километр. Согласно документации, работы будут вестись с 1 мая 2025 года по 30 сентября 2026 года. Отрезок дороги находится между деревнями Поспелкова и Морозкова. Заявки принимаются до 13 марта 2025 года.