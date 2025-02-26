Между Серовом и Сосьвой отремонтируют 8 километров дороги за 356 миллионов

Ремонт должен быть выполнен на трех участках, включающих в себя полотно с 33 по 41 километр. Согласно документации, работы будут вестись с 1 мая 2025 года по 30 сентября 2026 года. Отрезок дороги находится между деревнями Поспелкова и Морозкова. Заявки принимаются до 13 марта 2025 года.