Изменятся ли цены на шоколад в Казахстане

Две недели назад был в Костанайской области в командировке на кондитерской фабрике. Там тоже говорили о перебоях с поставками сырья и возникновении вопросов, связанных с ценой и качеством. Я уточнил, насколько это повлияет на стоимость кондитерских изделий. По данным на тот момент, запасов было достаточно, и представители фабрики заверили, что в межсезонье серьезного подорожания не произойдет. Более того, рынок высококонкурентный и низкоконцентрированный — участников очень много. Поэтому они считают, что серьезных изменений в ценовом диапазоне не ожидается.