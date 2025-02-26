Самарцы считают, что достойная пенсия должна превышать 48 тысяч рублей

В Самаре местные жители рассказали, какой должна быть пенсия, по их мнению. Опрос провели аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— На размышления о достойной пенсии самарцев натолкнули изменения предельной суммы для начислений страховых взносов. Горожане считают, что достойная пенсия должна превышать 48 600 рублей, — отметили в сообщении.
При этом россияне при опросе отметили, что пенсия на сегодняшний день должна составлять 49 600 рублей, что на 3% больше показателя предыдущего года. Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии.