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Самарцы считают, что достойная пенсия должна превышать 48 тысяч рублей

Жители Самары рассказали, о какой пенсии мечтают в старости.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители рассказали, какой должна быть пенсия, по их мнению. Опрос провели аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— На размышления о достойной пенсии самарцев натолкнули изменения предельной суммы для начислений страховых взносов. Горожане считают, что достойная пенсия должна превышать 48 600 рублей, — отметили в сообщении.

При этом россияне при опросе отметили, что пенсия на сегодняшний день должна составлять 49 600 рублей, что на 3% больше показателя предыдущего года. Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии.