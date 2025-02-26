Башкирия получит 47 млн рублей на социальную газификацию

Всего на социальную газификацию (догазификацию) в 55 регионах направят 1 млрд руб. Участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия в 100 тыс. руб. на закупку оборудования и подключение домов к газовым сетям. Самую крупную сумму получит Чеченская республика (156 млн руб.), самую маленькую — Северная Осетия — Алания (99 тыс. руб.).