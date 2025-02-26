Вылечить зубы стало дороже: в Приморскстате обнародовали данные по росту цен в 2025 году

В январе 2025 года цены на потребительские товары в Приморском крае выросли в среднем на 1,1 процента за месяц и на 9,6 по сравнению с прошлым годом. Но на фоне общего подорожания некоторые продукты и услуги подешевели. Об этом сообщают в Приморскстате.
По данным ведомства, сильнее всего подорожала рыба, газовое топливо и услуги стоматолога. Цены на рыбу выросли на 8 процентов, на газовое топливо — на 12, а вылечить зубы стало дороже на 8−19 процентов.
Сильно подскочили в цене туры в ОАЭ — на 21 процент.
Но в то же время подешевели яйца, правда, не намного — всего на 1 процент, сахар — на 2, и некоторые овощи — на 3−7 процента.
Если говорить о непродовольственных товарах, то здесь больше всего подорожали пеленки для новорожденных — на 8 процентов, лекарства — на 8, и перевязочные материалы — на 6−7 процентов.
В сфере услуг сильно выросли взносы на капремонт — на 35 процентов, оформление документов у нотариуса — на 33, и проезд в общественном транспорте, преимущественно, речь идет о Владивостоке.