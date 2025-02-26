Вылечить зубы стало дороже: в Приморскстате обнародовали данные по росту цен в 2025 году

В январе 2025 года цены на потребительские товары в Приморском крае выросли в среднем на 1,1 процента за месяц и на 9,6 по сравнению с прошлым годом. Но на фоне общего подорожания некоторые продукты и услуги подешевели. Об этом сообщают в Приморскстате.