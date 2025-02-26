Названы зарплаты рабочих на производстве в Омске

Хотя рост зарплат в сфере производства остаётся заметным, рынок начинает стабилизироваться. Число вакансий увеличилось всего на 3% с декабря, тогда как количество откликов выросло на 108% за год. Это подтверждает высокий интерес соискателей к производственной сфере, особенно на фоне конкурентных зарплат.