Названы зарплаты рабочих на производстве в Омске

Зарплаты специалистов в сфере производства в Омской области выросли в среднем на 16% за год. Наибольший рост доходов наблюдается у инженеров по эксплуатации, операторов производственных линий, контролёров ОТК и токарей.
Наибольший рост зарплат отмечен в следующих профессиях:
- Инженеры по эксплуатации — +35%, 65,8 тысячи рублей.
- Операторы производственных линий — +33%, 53 тысячи рублей.
- Контролёры ОТК — +33%, 50 тысяч рублей.
- Токари — +26%, 70 тысяч рублей.
- Сервисные инженеры — +20%, 60 тысяч рублей.
Хотя рост зарплат в сфере производства остаётся заметным, рынок начинает стабилизироваться. Число вакансий увеличилось всего на 3% с декабря, тогда как количество откликов выросло на 108% за год. Это подтверждает высокий интерес соискателей к производственной сфере, особенно на фоне конкурентных зарплат.
Эксперты отмечают, что такой быстрый рост зарплат, как в прошлом году, в ближайшее время вряд ли продолжится. Теперь работодателям важно не только предлагать достойные условия, но и удерживать сотрудников.
Ситуация с нехваткой кадров также начала меняться. Дефицит низкоквалифицированных рабочих смягчился, но спрос на узких специалистов с высоким уровнем квалификации остаётся высоким. Вход в профессию требует серьёзной подготовки, что сдерживает приток новых кадров.