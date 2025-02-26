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Названы зарплаты рабочих на производстве в Омске

Исследование провели аналитики «Зарплаты.ру».

Источник: Om1 Омск

Зарплаты специалистов в сфере производства в Омской области выросли в среднем на 16% за год. Наибольший рост доходов наблюдается у инженеров по эксплуатации, операторов производственных линий, контролёров ОТК и токарей.

Наибольший рост зарплат отмечен в следующих профессиях:

  • Инженеры по эксплуатации — +35%, 65,8 тысячи рублей.
  • Операторы производственных линий — +33%, 53 тысячи рублей.
  • Контролёры ОТК — +33%, 50 тысяч рублей.
  • Токари — +26%, 70 тысяч рублей.
  • Сервисные инженеры — +20%, 60 тысяч рублей.

Хотя рост зарплат в сфере производства остаётся заметным, рынок начинает стабилизироваться. Число вакансий увеличилось всего на 3% с декабря, тогда как количество откликов выросло на 108% за год. Это подтверждает высокий интерес соискателей к производственной сфере, особенно на фоне конкурентных зарплат.

Эксперты отмечают, что такой быстрый рост зарплат, как в прошлом году, в ближайшее время вряд ли продолжится. Теперь работодателям важно не только предлагать достойные условия, но и удерживать сотрудников.

Ситуация с нехваткой кадров также начала меняться. Дефицит низкоквалифицированных рабочих смягчился, но спрос на узких специалистов с высоким уровнем квалификации остаётся высоким. Вход в профессию требует серьёзной подготовки, что сдерживает приток новых кадров.