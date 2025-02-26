Более 200 млн рублей планируют потратить на сквер в Новосибирске

Мэрия Новосибирска объявила торги на благоустройство сквера имени Ю. Ф. Бугакова. В сквере будут возведены арт-аллея, скейт-площадка, открытый павильон и зоны для тихого отдыха, рассказали в городской администрации.
Начальная цена контракта составляет 205,4 млн рублей. Впрочем, по результатам торгов она может быть снижена.
В планах на 2025 год благоустройство 20 общественных пространств на территории Новосибирска. Планируется создание современных озелененных территорий как для спокойного, так и для активного отдыха.