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Более 200 млн рублей планируют потратить на сквер в Новосибирске

В планах на 2025 год благоустройство 20 общественных пространств на территории Новосибирска.

Мэрия Новосибирска объявила торги на благоустройство сквера имени Ю. Ф. Бугакова. В сквере будут возведены арт-аллея, скейт-площадка, открытый павильон и зоны для тихого отдыха, рассказали в городской администрации.

Начальная цена контракта составляет 205,4 млн рублей. Впрочем, по результатам торгов она может быть снижена.

В планах на 2025 год благоустройство 20 общественных пространств на территории Новосибирска. Планируется создание современных озелененных территорий как для спокойного, так и для активного отдыха.

ЖКХ