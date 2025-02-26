Омское МЧС страдает от нехватки кадров

Как сообщает NGS55.RU со ссылкой на на ведомство, за прошедший год в региональное управление было принято 219 новых сотрудников, тогда как 366 специалистов покинули свои должности. На данный момент в 48 пожарно-спасательных частях региона трудится 2 707 человек, что соответствует средней укомплектованности 89%. В Главном управлении МЧС по Омской области этот показатель ещё ниже — 87%.