Омское МЧС страдает от нехватки кадров

Как сообщает NGS55.RU со ссылкой на на ведомство, за прошедший год в региональное управление было принято 219 новых сотрудников, тогда как 366 специалистов покинули свои должности. На данный момент в 48 пожарно-спасательных частях региона трудится 2 707 человек, что соответствует средней укомплектованности 89%. В Главном управлении МЧС по Омской области этот показатель ещё ниже — 87%.
В пресс-службе МЧС уточнили, что в настоящее время имеется необходимость в дополнительном наборе специалистов: 150 пожарных, 130 водителей и 30 сотрудников государственного пожарного надзора. Основной причиной, по которой специалисты увольняются, является уровень заработной платы. В среднем работник государственного пожарного надзора зарабатывает около 50 000 рублей, водитель — 43 000 рублей, а пожарный — около 37 000 рублей.
Ситуация требует внимания, так как недостаток кадров может сказаться на уровне безопасности в регионе.