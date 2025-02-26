Самарский авиазавод показал фюзеляж нового самолета

Самарский завод «Авиакор» показал, как выглядит фюзеляж нового самолета ТВРС-44, так же известного как «Ладога». Фото опубликовано в группе предприятия, после того, как состоялась деловая встреча с представителями Самарского университета имени Королева.
— Самарский университет уже долгое время выступает опорным вузом для завода, — отметила пресс-служба предприятия.
«Ладога» — это новый турбиновинтовой самолет, рассчитанный на 44 пассажиров. Планируется, что он сможет подниматься в воздух с грунтовых аэродромов и выдерживать плохую погоду. Ранее сообщалось, что самарский авиазавод создаст четыре фюзеляжа нового самолета.