Бизнес с детства: как зарабатывают самаркандские школьники

Наша задача не только обучить их профессиональным навыкам, но и показать, что выбранная ими профессия может приносить неплохой доход. Например, далеко не каждый современный подросток заинтересуется столярным делом. Наш же педагог сумел увлечь ребят работами из дерева. Обучение профессиональным навыкам устроено таким образом, что ни одна работа ученика не остается без внимания. На уроках «технологии» девочки шьют фартуки, которые, в свою очередь, покупают мальчики для занятий столярным ремеслом. Школьницы и не только приобретают скалки для теста, разделочные доски, которые мастерят мальчики. Продается все это за небольшую сумму, с учетом стоимости расходного материала.