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Минюст Казахстана ликвидирует фонд, созданный Перизат Кайрат

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Созданное Перизат Кайрат общественное объединение «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» будет ликвидировано в принудительном порядке по инициативе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ — аналог финансовой полиции). Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства юстиции.

Источник: Sputnik.kz

14 февраля 2025 года в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны подан иск о признании недействительной государственной регистрации. Также в иске запрашивается и принудительная ликвидация этого объединения.

Основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер, то есть являются основанием ликвидации юридического лица по решению суда.

сообщили в Минюсте

В ноябре 2024 года в АФМ заподозрили, что учредители благотворительного фонда похитили 1,5 тенге ($3 млн), собранные для жертв, пострадавших от весеннего паводка. Позже подозрения подтвердились: в АФМ выяснили, что часть средств фонда использовалась для покупки предметов роскоши и дорогостоящих объектов недвижимости.

экономика