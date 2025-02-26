Минюст Казахстана ликвидирует фонд, созданный Перизат Кайрат

14 февраля 2025 года в Специализированный межрайонный экономический суд Астаны подан иск о признании недействительной государственной регистрации. Также в иске запрашивается и принудительная ликвидация этого объединения.
Основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер, то есть являются основанием ликвидации юридического лица по решению суда.
В ноябре 2024 года в АФМ заподозрили, что учредители благотворительного фонда похитили 1,5 тенге ($3 млн), собранные для жертв, пострадавших от весеннего паводка. Позже подозрения подтвердились: в АФМ выяснили, что часть средств фонда использовалась для покупки предметов роскоши и дорогостоящих объектов недвижимости.