Минюст Казахстана ликвидирует фонд, созданный Перизат Кайрат

Основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер, то есть являются основанием ликвидации юридического лица по решению суда.