В центре Казани в полуостров планируют вложить десять миллиардов рублей

В центре Казани в полуостров Локомотив планируют вложить десять миллиардов рублей. Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.
По словам Тухватуллиной, полуостров могут за несколько лет превратить в крупнейшую речную марину. Столица Татарстана благодаря этому может стать примером для других городов.
Как отметила главный архитектор, у людей и владельцев яхт с катерами есть потребность в выходе к воде и получению сервиса. Концепция развития полуострова получила одобрение от главы Татарстана Рустама Минниханова.
Напомним, из Казани в 2025 году могут запустить речные маршруты в Самару и Пермь. Они станут продолжением ныне существующих маршрутов.