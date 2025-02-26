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В центре Казани в полуостров планируют вложить десять миллиардов рублей

Его могут за несколько лет превратить в крупнейшую речную марину.

Источник: Комсомольская правда

В центре Казани в полуостров Локомотив планируют вложить десять миллиардов рублей. Об этом сообщила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

По словам Тухватуллиной, полуостров могут за несколько лет превратить в крупнейшую речную марину. Столица Татарстана благодаря этому может стать примером для других городов.

Как отметила главный архитектор, у людей и владельцев яхт с катерами есть потребность в выходе к воде и получению сервиса. Концепция развития полуострова получила одобрение от главы Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, из Казани в 2025 году могут запустить речные маршруты в Самару и Пермь. Они станут продолжением ныне существующих маршрутов.

архитектура