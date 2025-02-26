Стоимость доллара продолжает сильно колебаться в Казахстане

Средневзвешенный биржевой курс доллара США сегодня вырос до 501,28 тенге. Это средняя цена сделок по купле-продаже американской валюты по итогам торгового дня на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Напомним, что вчера она составляла 498,69 тенге. На сегодня Национальный банк РК официально установил этот курс в Казахстане, хотя на рынке он снова вырос.
Обменные пункты Казахстана между тем сами устанавливают цены покупки и продажи валют, ориентируясь в том числе на рыночные тенденции. По данным портала Kurs.kz на сегодня в 15:30, обменники, работающие в мегаполисах страны, предлагают следующие курсы доллара:
- Астана: покупка — от 500 до 501 тенге, продажа — от 506 до 507 тенге;
- Алматы: покупка — от 493 до 501,9 тенге, продажа — от 502 до 504,7 тенге;
- Шымкент: покупка — от 499 до 501 тенге, продажа — от 501,5 до 504 тенге.
При этом напомним, что всю позапрошлую неделю курс доллара стабильно снижался по отношению к тенге. А на прошлой и текущей неделе наблюдаются постоянные колебания.
Эксперты считают такое поведение валютной пары достаточно «странным» на фоне рекордного укрепления рубля. Они сообщают, что резкое ослабление тенге к доллару США относительно недавно было прямо вызвано резким обвалом российской валюты.
С изменением геополитической ситуации и ожиданиями переговоров между США и Россией рубль между тем укрепился более чем на 24%, став самой успешной валютой года. Однако в этот раз аналогичного движения тенге вслед за рублем не последовало.
"Тем не менее, это обстоятельство, которое ранее играло важную роль для участников валютной секции KASE, теперь же, по всей видимости, намеренно игнорируется для недопущения укрепления тенге.
Как итог, кросс-курс или паритет, который является продуктом поведения двух валют к доллару США, в моменте вырос до отметки в 5,7−5,8 тенге за один рубль, чего не наблюдалось с мая 2023 года", — отмечают эксперты.