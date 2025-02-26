Решение по выбору вендора для строительства АЭС в Казахстане примут до 1 июля 2025 года

Также разработают стратегию развития атомной отрасли до 2050 года. Она будет охватывать как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений атомной отрасли, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы и развития ядерного кластера.