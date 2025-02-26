Решение по выбору вендора для строительства АЭС в Казахстане примут до 1 июля 2025 года

До ноября планируется заключение межправительственного соглашения и соответствующих контрактов.
Также разработают стратегию развития атомной отрасли до 2050 года. Она будет охватывать как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений атомной отрасли, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы и развития ядерного кластера.
Также Саткалиев заявил, что в декабре 2024 года правительством утвержден район строительства АЭС — Жамбылский район Алматинской области.
В течении прошлого года проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС.
Напомним, среди претендентов на строительство АЭС в Казахстане российский «Росатом», корейская компания KHNP, китайская CNNC и французская EDF.