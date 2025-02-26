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В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. При Инспекции по жилищному надзору Республики Крым создан совет председателей многоквартирных домов (МКД), который будет координировать деятельность по корректировке тарифов ЖКХ. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Крым Сергей Аксенов.

«На данный момент около двух тысяч МКД в республике требуют корректировки тарифов, эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Для координации деятельности при инспекции создан совет председателей МКД, в него вошли представители всех муниципальных образований», — говорится в сообщении.

Члены этого совета наделены правом обращаться в ведомство от имени собственников квартир своих муниципалитетов. Помимо этого, упрощена процедура приема заявлений и претензий от граждан, отметил глава республики.

Он напомнил, что тарифная политика МКД должна определяться самими жильцами на собраниях с участием руководителей региональных подразделений жилинспекции и управляющих компаний, а также депутатов местных советов.

«Инспекция по жилищному надзору Республики Крым сегодня должна выполнять функцию по защите прав потребителей — граждан, проживающих в многоквартирных домах. Ее задача — не допускать необоснованного завышения тарифов управляющими организациями», — подчеркнул Аксенов.

Информация о тарифах и о том, какую работу должна выполнять и фактически выполняет управляющая компания, должна быть открытой, добавил глава Крыма.

«На сайте жилинспекции размещен реестр МКД, обязательные минимальные требования по уборке помещений и придомовой территории с рекомендованной стоимостью услуг, а также величина административных расходов УО. Это позволяет гражданам “сверить часы”, получить ответы на интересующие вопросы», — отметил Аксенов.

Также крымчане могут обратиться напрямую к начальнику Инспекции по жилищному надзору РК, главному государственному жилищному инспектору РК Дмитрию Николаевичу Разумовскому по телефону +7−978−587−59−60 и на его странице в контакте.

ЖКХ