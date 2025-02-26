В Крыму откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов

«На данный момент около двух тысяч МКД в республике требуют корректировки тарифов, эту работу необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Для координации деятельности при инспекции создан совет председателей МКД, в него вошли представители всех муниципальных образований», — говорится в сообщении.