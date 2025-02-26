Эксперты подсчитали средний размер достойной пенсии в Екатеринбурге

Так, к февралю 2025 года средний размер достойной пенсии в Екатеринбурге достиг 48 800 рублей. За пять лет ожидания горожан выросли более чем на десять тысяч рублей — в 2019 году показатель был на уровне 38,5 тысячи рублей. Также стоит отметить, что средний размер желаемой пенсии по России, согласно последним данным, составил 49,6 тысячи рублей (+3% с июня 2024 года).