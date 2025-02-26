Эксперты подсчитали средний размер достойной пенсии в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы в своих представлениях о достойной пенсии оказались скромнее, чем жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. К такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса, проведенного в городах России с 10 января по 25 февраля 2025 года.
Так, к февралю 2025 года средний размер достойной пенсии в Екатеринбурге достиг 48 800 рублей. За пять лет ожидания горожан выросли более чем на десять тысяч рублей — в 2019 году показатель был на уровне 38,5 тысячи рублей. Также стоит отметить, что средний размер желаемой пенсии по России, согласно последним данным, составил 49,6 тысячи рублей (+3% с июня 2024 года).
— Чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47 400 рублей, в то время как средние запросы россиян старше 45 лет — 50 200 рублей, — сообщает пресс-служба сервиса.
Самые высокие пенсионные ожидания по итогам опроса в начале 2025 года у жителей Москвы (52,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (51,7 тысячи рублей), Хабаровска (50 тысяч рублей), Тюмени (49,7 тысячи рублей), Ростова-на-Дону (49,6 тысячи рублей).
Ниже всех запросы оказались у респондентов из Ульяновска (46,7 тысячи рублей), Новокузнецка (46,2 тысячи рублей), Ярославля (46,1 тысячи рублей) и Астрахани (45,2 тысячи рублей).