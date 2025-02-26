Узбекистан и Малайзия планируют готовить специалистов в сфере полупроводников

Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев посетил Национальный центр прикладных исследований и разработок правительства Малайзии (MIMOS), где обсудил перспективы взаимодействия с гендиректором компании «Mimos Berhad» Саатом Шукри Эмбонгом.
Стороны обменялись мнениями о создании аутсорсинговой базы по сборке и тестированию полупроводников в Узбекистане, а также узбекско-малазийского технологического парка микроэлектроники, включающего образовательные программы, научные и экспериментальные разработки.
Малазийская сторона отметила большие перспективы для отбора молодых талантливых специалистов в Узбекистане, их обучения с использованием существующей инфраструктуры на базе MIMOS и создания совместного предприятия по производству полупроводников с участием специалистов двух стран.
По итогам встречи достигнута договоренность о создании совместного предприятия и специальной академии в Узбекистане между MIMOS и ассоциацией «Узэлтехcаноат» для обучения и подготовки квалифицированных специалистов в области полупроводников.
Группа специалистов малайзийской компании в ближайшие месяцы посетит Узбекистан для детального изучения возможностей сотрудничества.
Для справки: основная миссия малайзийского центра «Mimos Berhad» — создание инновационных разработок, способствующих социально-экономическому росту, проведение исследований в области полупроводников, производство современной микроэлектроники.