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Узбекистан и Малайзия планируют готовить специалистов в сфере полупроводников

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан и Малайзия планируют наладить совместную подготовку квалифицированных специалистов в сфере полупроводников, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/ Е. Самарина

Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев посетил Национальный центр прикладных исследований и разработок правительства Малайзии (MIMOS), где обсудил перспективы взаимодействия с гендиректором компании «Mimos Berhad» Саатом Шукри Эмбонгом.

Стороны обменялись мнениями о создании аутсорсинговой базы по сборке и тестированию полупроводников в Узбекистане, а также узбекско-малазийского технологического парка микроэлектроники, включающего образовательные программы, научные и экспериментальные разработки.

Малазийская сторона отметила большие перспективы для отбора молодых талантливых специалистов в Узбекистане, их обучения с использованием существующей инфраструктуры на базе MIMOS и создания совместного предприятия по производству полупроводников с участием специалистов двух стран.

По итогам встречи достигнута договоренность о создании совместного предприятия и специальной академии в Узбекистане между MIMOS и ассоциацией «Узэлтехcаноат» для обучения и подготовки квалифицированных специалистов в области полупроводников.

говорится в сообщении

Группа специалистов малайзийской компании в ближайшие месяцы посетит Узбекистан для детального изучения возможностей сотрудничества.

Для справки: основная миссия малайзийского центра «Mimos Berhad» — создание инновационных разработок, способствующих социально-экономическому росту, проведение исследований в области полупроводников, производство современной микроэлектроники.

экономика
технологии
занятость