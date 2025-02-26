Казахстан увеличит экспорт нефти в 2025 году

План на 2025 год ниже — 17,6 миллиона тонн. Снижение связано с остановкой ТОО «Caspi Bitum» для дальнейшего расширения мощностей с 500 до 750 тыс. тонн в год, объем производства нефтепродуктов 14,6 миллиона тонн.