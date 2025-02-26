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Казахстан увеличит экспорт нефти в 2025 году

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Казахстан увеличит экспорт нефти в 2025 году, заявили в Минэнерго. План экспорта составляет 70,5 миллионов тонн.

Источник: Официальный канал КазМунайГаза

По итогам 2024 года объем экспорта нефти составил 68,6 миллионов тонн, в том числе:

  • по нефтепроводу КТК — 54,9 млн. тонн;
  • по нефтепроводу Атырау — Самара — 8,8 млн. тонн;
  • Атасу — Алашанькоу — 1,2 млн. тонн;
  • через порт Актау — 3,6 млн. тонн;
  • транспортировка нефти ж/д — 0,05 млн. тонн.

Вырастет и добыча нефти, план добычи нефти и газового конденсата составляет 96,2 миллиона тонн.

Основное увеличение планируется за счет реализации Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз, запуск которого планируется во 2-м квартале 2025 года. Инвестиции в 2025 году составят порядка $598 млн.

сообщили в ведомстве

Представили данные и по переработке нефти, объем которой в 2024 году был на уровне 17,9 миллиона тонн.

План на 2025 год ниже — 17,6 миллиона тонн. Снижение связано с остановкой ТОО «Caspi Bitum» для дальнейшего расширения мощностей с 500 до 750 тыс. тонн в год, объем производства нефтепродуктов 14,6 миллиона тонн.

экономика
нефть