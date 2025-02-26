Зарплатные ожидания воронежцев за год выросли на 10 тысяч рублей

Так, в январе 2025 года средний размер желаемого оклада составил 60 тыс. рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, когда кандидаты называли цифру в 50 тыс. рублей. Еще годом ранее речь шла о 45 тыс. рублей.
Эта тенденция характерна и для всей страны: в целом по России прирост был таким же — 10 тысяч рублей, достигнув отметки в 70 тысяч рублей. Однако в Центральном федеральном округе (ЦФО) требования к заработной плате оказались ещё выше — 90 тысяч рублей.
Наиболее значительный рост ожиданий зафиксирован среди топ-менеджеров и руководителей среднего звена в Воронежской области — на 20 тыс. рублей, до 120 тыс. рублей. Похожий скачок отмечается у работников добывающей отрасли (до 80 тыс. рублей), а также в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве (до 90 тыс. рублей).
Специалисты связывают повышение требований к зарплате с общей активизацией соискателей на рынке труда. В январе 2025 года число размещённых резюме выросло на 30% относительно показателей предыдущего года. В ЦФО этот показатель составил 24%, тогда как в Воронежской области — 31%.
При этом специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущими постковидными годами темпы прироста зарплат существенно замедлятся, поскольку финансовые возможности бизнеса имеют свои границы.