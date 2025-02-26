Зарплатные ожидания воронежцев за год выросли на 10 тысяч рублей

Так, в январе 2025 года средний размер желаемого оклада составил 60 тыс. рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, когда кандидаты называли цифру в 50 тыс. рублей. Еще годом ранее речь шла о 45 тыс. рублей.

Эта тенденция характерна и для всей страны: в целом по России прирост был таким же — 10 тысяч рублей, достигнув отметки в 70 тысяч рублей. Однако в Центральном федеральном округе (ЦФО) требования к заработной плате оказались ещё выше — 90 тысяч рублей.