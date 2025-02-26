В Омске возобновят производство двигателей для «кукурузников»

В первую очередь парк этих машин оснастят уже использующимися двигателями ТВД-10Б, а затем наладят их массовое производство в Омске. В дальнейшем планируется дооснастить оставшиеся самолеты, а за 5−6 лет завершится работа над новым самолетом «Байкал», который должен заменить Ан-2 в эксплуатации на труднодоступных территориях, таких как Арктика, Сибирь и Дальний Восток.