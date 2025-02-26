В Омске возобновят производство двигателей для «кукурузников»

В Омске возобновят производство турбовинтовых двигателей ТВД-10Б для самолетов Ан-2, сообщает «Коммерсантъ». Это необходимо для ремонта действующего парка самолетов до тех пор, пока не будет готов новый лайнер.
Процесс производства на базе филиала «ОДК-Сатурн» может занять от 1,5 до 2 лет, считает директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.
В первую очередь парк этих машин оснастят уже использующимися двигателями ТВД-10Б, а затем наладят их массовое производство в Омске. В дальнейшем планируется дооснастить оставшиеся самолеты, а за 5−6 лет завершится работа над новым самолетом «Байкал», который должен заменить Ан-2 в эксплуатации на труднодоступных территориях, таких как Арктика, Сибирь и Дальний Восток.
Разработка нового самолёта в рамках проекта «Восток» оценивается в 10 миллиардов рублей, в то время как доработка двигателя потребует значительно меньших затрат. Уже в лето 2025 года планируется создать опытный образец турбовинтового самолета Ан-2 с двигателем ТВД-10Б, сообщает ТАСС.