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В Перми водителям общественного транспорта начнут доплачивать

Для этого представителям профессии необходимо будет пройти аттестацию.

Источник: Комсомольская правда

В Перми разработали новые инструменты стимулирования водителей общественного транспорта МУП «Пермгорэлектротранс». Решение приняли депутаты Пермской городской Думы в ходе очередного заседания.

Водители автобусов и трамваев, а так же другой персонал «Пермгорэлектротранса» начнут получать доплаты. Как их получить? Работнику предприятия необходимо пройти аттестацию, за которую ему присвоят «класс».

Доплата для водителей автобусов и трамваев за первый класс составит 25%, за второй — 10%. Более того, с 1 марта зарплата водителей муниципального автобусного парка увеличится на 17%, что позволит представителям данной профессии увеличить свой заработок до 100 тысяч рублей.