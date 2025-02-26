В Перми водителям общественного транспорта начнут доплачивать

Доплата для водителей автобусов и трамваев за первый класс составит 25%, за второй — 10%. Более того, с 1 марта зарплата водителей муниципального автобусного парка увеличится на 17%, что позволит представителям данной профессии увеличить свой заработок до 100 тысяч рублей.