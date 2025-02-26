В Перми водителям общественного транспорта начнут доплачивать

В Перми разработали новые инструменты стимулирования водителей общественного транспорта МУП «Пермгорэлектротранс». Решение приняли депутаты Пермской городской Думы в ходе очередного заседания.
Водители автобусов и трамваев, а так же другой персонал «Пермгорэлектротранса» начнут получать доплаты. Как их получить? Работнику предприятия необходимо пройти аттестацию, за которую ему присвоят «класс».
Доплата для водителей автобусов и трамваев за первый класс составит 25%, за второй — 10%. Более того, с 1 марта зарплата водителей муниципального автобусного парка увеличится на 17%, что позволит представителям данной профессии увеличить свой заработок до 100 тысяч рублей.