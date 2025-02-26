В Пестречинском районе открылся детсад на 510 мест за 632 млн рублей

Двухэтажное здание площадью 5,7 тыс. кв. м построили за год в рамках республиканской программы. В детском саду работают 18 групп, включая одну для детей с ограниченными возможностями здоровья и две для малышей 2−3 лет. Учреждение оборудовано игровыми и спальными комнатами, музыкальным и спортивным залами, медицинскими кабинетами, пищеблоком и лифтом для детей с ОВЗ.