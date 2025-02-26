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Госкомпании заплатили самозанятым Самарской области 116 млн рублей

Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 116 млн рублей.

Источник: минэкономразвития Самарской области

В 2024 году самозанятые Самарской области поставили госкомпаниям товары и услуги на 116 миллионов рублей. По сравнению с 2023-м этот показатель увеличился на 71%, а число самозанятых, которые заключили договоры поставок, выросло почти на 30%.

«Участие в закупках госкомпаний и налаживание диалога с крупными промышленными предприятиями — это стабильный канал сбыта для производителей региона. Мы регулярно проводим ярмарки кооперации для налаживания такого партнерства», — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Наибольший прирост объема закупок у самозанятых отметили в сфере юридических, бухгалтерских, профессиональных, научных и технических услуг, а также услуг финансового посредничества и страхования.

Напомним, поддержка самозанятых ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С действующими мерами можно ознакомиться в центрах «Мой бизнес».

экономика