В Ростовской области снесли элеватор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев — РИА Новости. Управляемым подрывом снесен элеватор в поселке Веселый в Ростовской области, подрыв был заранее согласован собственниками с властями, никто при взрыве не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Веселовского района.
«Сегодня собственник этой территории произвел технический подрыв. Это старое здание, и оно им мешало», — сообщил собеседник агентства.
В среду в местных соцсетях появилось сообщение, что управляемым подрывом снесен «Веселовский элеватор» в поселке Веселый. Здание в последнее время было заброшено и не эксплуатировалось, а с полудня жителям запретили подходить близко к постройке.
Как рассказали РИА Новости в местной администрации, управляемому подрыву предшествовали длительные подготовительные мероприятия. Также разрабатывался проект подрывных работ, которые проводила организация, специально нанятая собственниками, они же проводили оцепление и мероприятия уведомительного характера.
«Естественно, никто не пострадал, все нормально, там направленный взрыв, все рассчитано, специалисты делали закладки. У них эти мероприятия рассчитываются до такой степени, что даже на расстоянии 50 метров будут стоять иные здания, они никаким образом не страдают», — уточнил собеседник агентства.