В Ростовской области снесли элеватор

«Естественно, никто не пострадал, все нормально, там направленный взрыв, все рассчитано, специалисты делали закладки. У них эти мероприятия рассчитываются до такой степени, что даже на расстоянии 50 метров будут стоять иные здания, они никаким образом не страдают», — уточнил собеседник агентства.