Директор по продуктам VK Tech: «Мы развиваем технологии мирового уровня»

Последние несколько лет изменили российский IT-рынок. После снижения в 2022 году он восстановился и продолжает расти. Один из ключевых драйверов роста — цифровая трансформация экономики, которая обеспечивает высокий спрос на отечественные программные решения.
VK Tech — один из крупнейших российских вендоров ПО. В его продуктовом портфеле — готовая экосистема корпоративного ПО, которая включает облачную платформу (VK Cloud), дата-сервисы, сервисы продуктивности (VK WorkSpace) и бизнес-приложения.
Иван Мыздриков рассказал Hi-Tech Mail о преимуществах сервисов экосистемы VK Tech, плюсах конкуренции и перспективах компании на иностранных рынках. Из видео вы узнаете:
- о работе Ивана в Microsoft, LG Electronics и причинах перехода в VK (Mail.ru Group);
- о лидерстве почты Mail на российском рынке и будущем почтовых сервисов;
- о RuStore: лидеры монетизации, удобство для российских разработчиков, сотрудничество с китайскими компаниями и перспективы выхода на iOS;
- о целях и задачах сервисов экосистемы VK Tech;
- о поставке сервисов VK Tech в Китай, Казахстан и Узбекистан и многое другое.