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Директор по продуктам VK Tech: «Мы развиваем технологии мирового уровня»

Директор по продуктам российского вендора корпоративного ПО VK Tech Иван Мыздриков в интервью Hi-Tech Mail — о будущем почтовых сервисов, ключевых продуктах VK Tech, ИИ-моделях и работе с китайскими компаниями.

Последние несколько лет изменили российский IT-рынок. После снижения в 2022 году он восстановился и продолжает расти. Один из ключевых драйверов роста — цифровая трансформация экономики, которая обеспечивает высокий спрос на отечественные программные решения.

VK Tech — один из крупнейших российских вендоров ПО. В его продуктовом портфеле — готовая экосистема корпоративного ПО, которая включает облачную платформу (VK Cloud), дата-сервисы, сервисы продуктивности (VK WorkSpace) и бизнес-приложения.

Иван Мыздриков рассказал Hi-Tech Mail о преимуществах сервисов экосистемы VK Tech, плюсах конкуренции и перспективах компании на иностранных рынках. Из видео вы узнаете:

  • о работе Ивана в Microsoft, LG Electronics и причинах перехода в VK (Mail.ru Group);
  • о лидерстве почты Mail на российском рынке и будущем почтовых сервисов;
  • о RuStore: лидеры монетизации, удобство для российских разработчиков, сотрудничество с китайскими компаниями и перспективы выхода на iOS;
  • о целях и задачах сервисов экосистемы VK Tech;
  • о поставке сервисов VK Tech в Китай, Казахстан и Узбекистан и многое другое.