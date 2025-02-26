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В Самаре стартуют обсуждения стратегии развития города до 2036 года

Жителей приглашают поучаствовать в стратегических сессиях по вопросам развития Самары.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре начинается обсуждение основных направлений социально-экономического развития города до 2036 года. Всех желающих приглашают принять участие в стратегических сессиях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Обсуждения будут проходить по четырем направлениям — человеческий капитал, экономическое развитие, пространственное развитие и гражданское общество. Участники могут предложить свои идеи и предложения для улучшения областной столицы.

Жители смогут высказаться по вопросам комфорта городской среды, предпринимательства, транспорта, туризма, образования, спорта, социальной поддержки, культуры, молодежной политики и гражданского общества.

Принять участие может любой желающий, для этого нужно пройти регистрацию по ссылке. Мероприятия будут проходить с 27 февраля по 8 апреля. Количество мест ограничено.