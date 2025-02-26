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В донских магазинах «Светофор» выявили нарушения санитарных норм

Роспотребнадзор по Ростовской области провел проверку донских магазинов «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Во время проверки в магазинах сняли с продажи 71 партию пищевых продуктов общей массой на 171 кг с просроченным сроком годности и 3419 единиц непродовольственных товаров.

Всего Роспотребнадзор проверил 88 магазинов «Светофор» по всей области. В них были выявлены следующие нарушения: несоблюдение закона о маркировке; несоответствие ряда продуктов микробиологическим показателям; несоблюдение температурного режима; нарушения правил хранения товаров.

Отметим, что по результатам контрольных закупок специалисты выявили, что рыбная продукция, морепродукты, молоко, мясо, бакалейные товары и консервы не соответствует физико-химическим и микробиологическим показателям.

Так, за нарушение санитарных требований руководство магазинов привлекут к административной ответственности, а некоторых сотрудников отстранят.

Также в суд направили документы о приостановлении работы одного из магазинов «Светофор» в Шахтах.