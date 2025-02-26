Плохая новость для ПАС: Уровень инфляции в Молдове оказался выше, чем предполагалось — лучше не будет

Национальный банк Молдовы (НБМ) с опозданием от графика представил первый в этом году Отчёт об инфляции, в котором содержится подробный анализ динамики инфляции и факторов, повлиявших на этот показатель в последнее время. В отчёте отмечается, что в январе 2025 года годовой уровень инфляции достиг 9,12 процента, что было обусловлено рядом как внешних, так и внутренних факторов.