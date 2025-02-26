Плохая новость для ПАС: Уровень инфляции в Молдове оказался выше, чем предполагалось — лучше не будет

Национальный банк Молдовы (НБМ) с опозданием от графика представил первый в этом году Отчёт об инфляции, в котором содержится подробный анализ динамики инфляции и факторов, повлиявших на этот показатель в последнее время. В отчёте отмечается, что в январе 2025 года годовой уровень инфляции достиг 9,12 процента, что было обусловлено рядом как внешних, так и внутренних факторов.
К ним относятся корректировка тарифа на газ в декабре 2024 года, последствия засухи предыдущего лета, а также мировые цены на продовольствие и нефть.
В то же время совокупный спрос продолжал оказывать дезинфляционное воздействие на цены в указанный период, также отмечается в отчёте НБМ.
По словам первого заместителя председателя Национального банка Молдовы Петру Ротару, представившего отчёт об инфляции, в четвертом квартале 2024 года среднегодовой уровень инфляции составил 5,9 процента, что на 0,9 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале.
Текущий прогноз инфляции был пересмотрен. Среднегодовая инфляция составит 7,3 процента в 2025 году и 4,7 процента в 2026 году, — сказал Петру Ротару, ссылаясь на данные отчёта.
Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения был обусловлен в основном ростом тарифа на природный газ в четвёртом квартале 2024 года, ростом ряда тарифов с начала 2025 года (электроэнергия, центральное отопление и горячее водоснабжение), более высокой траекторией импортируемой инфляции, более высоким прогнозом импортных цен на природный газ, более высоким уровнем цен на продовольствие на международном рынке, а также пересмотром влияния акцизов, пишет mybusiness.md.