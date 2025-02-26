Минтруда сказало о внедрении в Беларуси электронного больничного

В Беларуси должны появиться электронные больничные. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, информирует пресс-служба ведомства.
По словам Павлюченко, электронный больничный запустят в Беларуси к концу 2025 года.
Первый этап нового механизма выплаты больничных в республике реализовывали в 2024-м. И сейчас граждане со стажем работы с уплатой взносов в бюджет ФСЗН от 10 лет и более получают 100% среднедневного заработка в качестве оплаты больничного с первого дня болезни.
— Полноценно к концу года запускаем электронный больничный, — проанонсировала Павлюченко.
Министр труда считает, что внедрение электронного больничного поспособствует и нанимателям, и работникам. А когда бумажные больничные уйдут в прошлое, нанимателю не придется дополнительно вносить данные из листков нетрудоспособности в информационные системы, а работникам, соответственно, их оформлять.
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