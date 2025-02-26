Минтруда сказало о внедрении в Беларуси электронного больничного

Первый этап нового механизма выплаты больничных в республике реализовывали в 2024-м. И сейчас граждане со стажем работы с уплатой взносов в бюджет ФСЗН от 10 лет и более получают 100% среднедневного заработка в качестве оплаты больничного с первого дня болезни.